Türkiye

Kartal'da çöken binanın enkazından 1 kişi daha kurtarıldı

08 Şubat 2019 Cuma 12:53 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 13:15

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı ve bir gence canlı olarak ulaşıldı.

45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına giderek çalışmaları yerinde izledi. Bakan Soylu, açıklamasında 16 yaşındaki bir gencin enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını söyledi. Kaynak: DHA Etiketler: Kartal İstanbul enkaz çöken bina

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