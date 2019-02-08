İstanbul Kartal'da çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir erkek çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Çocuk Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'daki çökme nedeniyle Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezine gitti.

Burada ailelerle görüşen Soylu ve Selçuk, son durum hakkında bilgi aldı. Soylu ve Selçuk daha sonra, enkaz altında bir kişiyle iletişim kurulduğu haberi üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gitti.

16 yaşında bir erkek kurtarıldı

Bakan Soylu, "Oradan bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek. Hastaneye gitti. Orada ismini söyleriz. Kayıplarımız da var, onların da ismini söyleriz. Geçmiş olsun." dedi.

Soylu, 11 kişinin kayıp olduğunu söyleyerek, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Bütün vatandaşlarımıza, göçük altında kalanlara inşallah ulaşacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da enkazdan canlı olarak bir gencin çıkarılmasından duyulan mutluluğu dile getirerek, "Bir gencimize daha ulaştık. Çok acı bir durum tabii ki bu. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, göçük altında kalanlara inşallah ulaşacağız." diye konuştu.

Gazetecilerin kaç kişiye ulaşıldığını sorması üzerine Selçuk, "Hepsinin rakamlarını vereceğiz inşallah." dedi.

1 kişiyi daha kurtarmak için çalışmalar devam ediyor

İrtibat kurulan Şeyma Kambur'un çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 14 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 14 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA, İHA, TRT Haber, AA