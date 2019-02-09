İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehirclik Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çöken bina enkazında bir kişiyle temas kurulduğunu ve olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

10 bina boşaltıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 10 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.https://t.co/Sqn1aks5wj pic.twitter.com/jQmP5TexBc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Şubat 2019

Çöken binada deniz kumu kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, çöken binanın yanındaki iki binanın da yıkılma tehlikesi olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, "Bölgedeki riskli binaların tespiti ücretsiz yapılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bölgedeki riskli binaların tespiti ücretsiz yapılacak.https://t.co/Sqn1aks5wj pic.twitter.com/ZcGTryfIF7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber