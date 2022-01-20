Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal sahilinde karaya oturan gemide yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.
Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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