Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kars'ta hayvanları otlatmaya götüren çocuk 4 gündür kayıp
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çevre illerden gelen dalgıç ve kurbağa adam ekipleri de çocuğu bulmak için sahada.
Halefoğlu köyünde kaybolan Tarık Altun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde.
AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arazideki arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.
Su altı arama ekipleri ise 12 yaşındaki çocuğu bulmak için göletlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Tarık Altun pazar günü yaylaya hayvanları otlatmaya gittikten sonra kaybolmuştu.
Etiketler: Kars
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