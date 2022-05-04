Halefoğlu köyünde kaybolan Tarık Altun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde.

AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arazideki arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Su altı arama ekipleri ise 12 yaşındaki çocuğu bulmak için göletlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tarık Altun pazar günü yaylaya hayvanları otlatmaya gittikten sonra kaybolmuştu.