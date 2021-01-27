İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Kıyı emniyetine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevkedildi. pic.twitter.com/WE9UiU1iwl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Kara Kurtarma Tavsiye ekipleri de olumsuz bir duruma karşı hazır bulunuyor. Bölgede şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Kıyı emniyet ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.