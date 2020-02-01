Karaya oturan gemiye müdahale edilemiyor
Haber Giriş:
Hatay Dörtyol'da karaya oturan 68 metre uzunluğundaki kargo gemisini kurtarma çalışmalarına fırtına nedeniyle başlanamadı.
[Fotoğraf: AA]
Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtına nedeniyle dün Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarılamayan Türk bayraklı bin 533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal 1" adlı gemiye müdahale edilemedi.
Sabahtan itibaren etkisini sürdüren fırtına, kurtarma çalışmalarının başlatılmasını engelledi.
Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatın kurtarılması için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: kargo gemisi gemi kazasıSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 09:48
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