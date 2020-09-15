Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşlar karantina kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Uymayanlarla ilgili yaptırımların hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "COVID-19 tedbirleri kapsamında izolasyon kararı bulunduğu halde kolluk görevlileri tarafından ikametlerinden ayrıldıkları tespit edilen 12 kişi, Valiliğimizce belirlenen KYK yurtlarına yerleştirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kişilerin kalan izolasyon sürelerini yurtta tamamlayacağı vurgulandı.

Sinop'ta da testleri pozitif çıkan ve izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken 2 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği, bu kişilerin kentteki KYK yurduna yerleştirildikleri aktarıldı.

Samsun

Samsun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ya da bu kişilerle temaslı olup evinde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu saptanan 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunda ücreti kendilerinden karşılanmak üzere karantinaya alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişiler hakkında Samsun Valiliği tarafından TCK 195. madde uyarınca suç duyurusunda bulunularak, idari işlem başlatıldığı aktarıldı.

Vali Zülkif Dağlı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde karantina koşullarını ihlal eden kişilerin tespit edilerek, KYK'ya bağlı yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Yurtlara yerleştirilen vatandaşların günlük sağlık kontrolleri yapılıyor

Dağlı, "Maalesef daha uygulamanın ilk iki gününde karantina kurallarını ihlal eden 13 vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştirmek ve haklarında TCK 195. madde uyarınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Bu kişilerden 4 tanesi pozitif hasta, 9 tanesi ise pozitif hastalarla temaslı kişilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Karantina ihlali yapanların 4'ünün kamu kurumlarında yapılan HES kodu kontrolü sırasında, 7'sinin emniyet güçleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, 2'sinin de Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan ev ziyaretlerinde tespit edildiğine vurgu yapan Dağlı şöyle devam etti:

"Yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın günlük sağlık kontrolleri ve muayeneleri Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 1 hekim, 5 yardımcı sağlık personeli olmak üzere 6 kişilik bir ekip tarafından, temizlik, lojistik ve beslenme hizmetleri ise AFAD ve Kızılay yetkililerimiz, güvenlik kontrolü ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor."

Yurtlarda misafir edilen vatandaşların sayısının artmamasını temenni ettiklerini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Kurallara uyulmaması durumunda Samsun Valiliği olarak gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma noktasında tereddüt etmeyeceğimizin de tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Virüsü ancak maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarımıza uygun bir hayat biçimi sergileyerek, etrafımızda buna uymayan dostlarımızı arkadaşlarımızı gördüğümüzde de onları uyararak yenebiliriz."

Balıkesir

Balıkesir Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan denetimlerde haklarında verilen izolasyon kararına rağmen ikametlerinden ayrılan 13 kişiyi öğrenci yurduna yerleştirdi.

Valilik koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile yurtta tutulacak vatandaşların ihtiyaçları ve izolasyon tedbirleri uygulanması için tedbirlerin alındığı aktarıldı.