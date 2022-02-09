Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Karaman

Valilik, açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğunu, bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kentteki halk eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Niğde

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.