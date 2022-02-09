Karaman ve Niğde'de eğitime kar engeli
Karaman ve Niğde'deki okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Eğitime ara verilen illerde engelli ve hamile kamu personel de idari izinli sayılacak.
Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.
Karaman
Valilik, açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğunu, bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kentteki halk eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Niğde
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.