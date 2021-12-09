Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Karadeniz'deki hamsi daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Buna bağlı olarak sezon başında bolca avlanan ve balıkçıların yüzünü güldüren hamsi, erkenden azalmaya başladı.

Kilo fiyatı 40 liraya yükseldi

Karadeniz’in güneyinde avcılığı dibe vuran hamsinin az miktarda avlanması ile kilo fiyatı 10 liradan 40 liraya çıktı. Çoğu tezgahta ise hamsi kalmadı.

Tezgahlarda istavrit 15 lira, lüfer 70 lira, kalkan 200 lira, alabalık 50 lira, çinekop 60 lira, mezgit ise 40 ile 65 lira arasında satılıyor.

"Hamsi yavaş yavaş bizi terk ediyor"

Deniz suyunun soğumadığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, “Hamsi yavaş yavaş azalmaya başladı. Havalar mevsime göre biraz sıcak. Deniz de bir türlü soğumadı. Balık soğuğa kaçmaya başladı. Hamsi yavaş yavaş bizi terk ediyor. Hal böyle olunca da fiyatı yükseldi. Eskiden liraya satıyorduk, şimdi hamsi fiyatı tezgahlarda 40 liraya kadar çıkıyor. Hamsi bol avlandı. Vatandaş da bol yedi hamsiyi ama şu an hamsinin olmadığı bir dönemdeyiz. Balık haline zaten 150 kasa hamsi geliyor. O yüzden bu fiyatlar normal" dedi.

"Güzel ve taze hamsi 40 liraya satılıyor"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise “Bu sezon hamsi avı erken başladı ama güzel hamsiler geldi tezgahlara. Bol miktarda avlandı hamsi. 10 liraya kadar fiyatı düşmüştü ama şu an hava şartlarından dolayı hamside bir kaybolma söz konusu. Fiyatlar yine vatandaşın cebine göre değişiyor. Güzel ve taze hamsi 40 liraya satılıyor. Şoklanmış hamsiler var onlarda 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Son dönemleri artık hamsinin" diye konuştu.