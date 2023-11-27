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Türkiye
AA 27.11.2023 09:26

Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. İnebolu ilçesinde belediyeye ait konaklama tesisinde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

Abana ilçesinde, saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını yıktı.

Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu.

Festival alanı ile Beşevler yolunda da su ve kum birikintileri meydana geldi.

Balıkçılar, limanda tedbir amaçlı bekledi, ilçedeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Harmason bölgesindeki iki evden 6 kişi iş makinesiyle tahliye edildi.

Cide ilçesinde de fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kalmış, bazı evleri su basmıştı.

İnebolu ilçesinde de İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan İnebolu Belediyesine ait konaklama tesisinde dalgalar hasara neden oldu.

Tesiste mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak İnebolu Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

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Kastamonu Fırtına
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