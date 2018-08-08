  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.289
    EURO 6.133
  • BIST 97190.79
    ALTIN 206.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Ordu Ünye'de şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Cevizdere köprüsü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım çift taraflı durduruldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Ordu Ünye'de sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.  Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Cevizdere Köprüsü yıkıldı.

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Ayrıntılar geliyor... 


 


 

Etiketler: trafik, ordu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER