Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı

Ordu Ünye'de sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Cevizdere Köprüsü yıkıldı.
Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Ordu Ünye'de şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Cevizdere köprüsü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım çift taraflı durduruldu.
Ordu Ünye'de sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Cevizdere Köprüsü yıkıldı.
Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.
Ayrıntılar geliyor...