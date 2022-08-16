Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tünelde alev alan tankere müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Karabük'te bir tünelde duvara çarpan tankerde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük-Zonguldak kara yolu Karabük istikameti Yalnızca Tüneli'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Tankerin alev alması sonucu tünelden dumanlar çıkmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: Karabük
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