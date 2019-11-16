Karabük-Eskipazar yolundan Karabük yönüne giden Muzayyin Tezcan'ın kullandığı 15 DM 923 plakalı otomobil, Hamzalar mevkii Kızılcaören yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü Tezcan ile otomobildeki Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal ile Gökçe Kayhan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA