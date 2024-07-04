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Türkiye
AA 04.07.2024 14:25

Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı ifade edildi.

Alevlere 1 iş makinesi, 16 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği bilgisine yer verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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