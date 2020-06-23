Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Cumayanı köyünde birden fazla COVID-19 pozitif vakası tespit edildi.

Vakaların ve temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanmasına karar verildi.

27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmalarına ve köyden çıkışlarına müsaade edilmesine karar verildi.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka sayısında artış gözlemlendiğini, vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Valilik olarak ilgili kurumlarla tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Gürel, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.