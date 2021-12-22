Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağdı, 99 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmayı sürdürüyor. Bazı yollar da yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışında 99 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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