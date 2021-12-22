Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışında 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale'de 72, Çaldıran’da 3, Çatak’ta 115, Erciş 135, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 123, İpekyolu 3 ve Özalp 82 olmak üzere toplam 611 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 4 gündür etkili olan kar nedeniyle 185 köy yolunun kapandığını söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin zor şartlarda çalıştığını aktaran Yentür, ekiplerin kapalı yolları kısa sürede açmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de 3 gündür etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 247 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri söz konusu yolları açmaya çalışıyor.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Bitlis

Bitlis'te de 258 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Düzce

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 40'ı ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı.

Zonguldak

Zonguldak’ta devam yoğun kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyor.

Karla mücadele ekipleri 40 iş makinesi ve 100 personel ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum

Bölgede bir süredir etkili olan ve özellikle dün yoğunlaşan kar yağışı sebebiyle Erzurum'da kapanan çok sayıda kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesinin gece boyunca devam eden çalışmalarıyla yolların açıldığı kentte halen 372 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını rotatif ve iş makineleri ile sürdürüyor.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Kağızman ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapalı.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle 237 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yolları açmaya çalışıyor.

Ekipler, zaman zaman tipinin etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yolları açmakta güçlük çekiyor.

Ardahan

Ardahan'da da yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Posof içesinde 48 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İlçe özel idare ekipleri karla mücadele ve bu yolları ulaşıma açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kent merkezine bağlı 1 ve ilçelerden Hozat'ta 6, Nazımiye'de 5, Ovacık'ta 8, Pülümür'de ise 21 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Iğdır

Iğdır'da da yüksek kesimli bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Erzincan

Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 5, Tercan'da 7 ve Kemah'ta 1 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin bu yolları açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.