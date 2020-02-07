Manisa'nın Kula ilçesinde ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan karın tipiye dönüşmesiyle ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yolda tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Başkan Tosun, çocuklarıyla karın tadını çıkardı

Bu arada kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı.

Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi.

Başkan Tosun, "Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla sokağa kartopu oynamaya indik. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Bazı sürücüler yollarda kaldı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kazdağları’nın Kapanca, Hanlar, Deve Boynu mevkiilerinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekerken vatandaşlar yolda kalanlara yardım ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkesir’in Edremit Belediyesine ait iş makineleri ise yağış boyunca bölgede çalışma yapmaya devam ediyor.

Konya'da yağışlar ve eriyen kar suları, ekili arazileri sular altında bıraktı

Konya’nın Derebucak ilçesinde etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularının kanallarda taşkın yapması ekili alanları sular altında bıraktı. İlçe merkezi ve Pınarbaşı Mahallesi’nde çok sayıda evin zemin bölümünü su bastı.

Aşırı yağışlar dolayısıyla ilçe merkezi ile Çamlık Mahallesi bağlantısını sağlayan yol sular altında kalarak ulaşıma kapanırken, Gencek-Huğlu arasında ulaşımı sağlarken kapanan yol da belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, ilçede iki gündür aralıksız olarak devam eden yağışların dağlardaki karları da erittiğini belirterek, yaşanan taşkınlar sonucu ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde 15 ailenin evinin alt bölümlerinin sular altında kaldığını, burada bulunan mahsullerin zarar gördüğünü söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Başkan Kısa, “İlçemiz merkezimizde de benzer bir durum yaşandı. 7-8 ailemize ait evin alt bölümlerinde su baskınları yaşandı. Ancak, hem Derebucak Belediyesi, hem Büyükşehir Belediyemiz ve halkımızın da yardım ve destekleriyle yaşanan sıkıntıların üstesinden geldik. Bu arada, ilçemiz merkezinde yıldırım düşmesi sebebiyle iki evimizde hasar oluştu. Allah’a şükür can kaybı yok. Su taşkınları nedeniyle Derebucak-Çamlık arası mahalle yolumuz sulardan ulaşıma kapandı. Yağışlar devam ediyor, sular da yükselmeye devam ediyor. Bir hafta kapalı kalacak gibi görünüyor. Ayrıca, taşkın sularından dolayı kapanan Gencek-Huğlu mahalleleri arasındaki yol da yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ancak, yol kenarlarında DSİ’ye ait taşkın su kanallarındaki duvarlar da zarar gördü. İlçemizde yaşanan su baskınlarını AFAD’a da bildirdik.Yağışlardan dolayı sular altında kalan ekili arazilerimizde ise kaymakamlığımız, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz zarar tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor” dedi.