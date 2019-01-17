Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki 90 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.00 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:

"Uşak-Ulubey, Şuhut-Başören, Ayrancı-Erdemli, Karaman-Silifke, Bozkır-Kuruçay-Akseki, Konya-Seydişehir-Bozkır, Akören-İçeriçumra, Tarasçı-Cevizli, Balcılar-Yukarı Kızılca, Başyayla Geçidi-Kızılca, Bozkır-Alanya, Balcılar-Yukarı Kızılca, Karaman-Ermenek, Taşkent-Ermenek, Düzce-Alaplı, Karaman-Kırobası, Mersin-Karaman il sınırı-Güzeloluk, Püren Tüneli-Göksun, Çağlayancerit-Kahramanmaraş-Adıyaman il sınırı, Tufanbeyli-Ayvat, Elbistan-Gürün, Göksun-Geben, Kahramanmaraş-Kayseri il sınırı-Göksun, Pınarbaşı-Göksun-Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Şarkışla, Hacılar-Erciyes-Develi, Tepeköy-Çiftlik yolu Güresen Geçidi, Çiftlik-Altunhisar, Bozhöyük-Şebek Geçidi, Develi-Erciyes-Kayseri, Pınarbaşı-Gürün, Malatya-Elazığ-Malatya-Adıyaman il sınırı, Adıyaman-Yeşilyurt yolu, Malatya-Elazığ-Pötürge, Malatya-Çelikhan, Hekimhan-Malatya-Kurşunlu, Elbistan-Akçadağ, Elazığ-Malatya-Sivrice, Bingöl-Karakoçan-Sancak, Bingöl-Karlıova-Göynük, Bingöl-Diyarbakır-Yenisu, Üçdam-Bingöl-Karlıova, Bingöl-Karakoçan-Sancak, Karakoçan-Kiğı, Pertek-Çemişgezek-Ovacık, Erzincan-Erzurum-Nazımiye, Kahta-Sincik, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Aydınlar-Çatak, Yomra-Özdil-Gümüşhane il sınırı, Of-Çaykara-Bayburt Soğanlı Dağı Geçidi bitişi, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Beşikdüzü-Sisdağı, Çaykara-Bayburt Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Hasköy-Mutki, Çat-Yavi-Mercan, Erzurum-Tekman, Iğdır-Ağrı il sınırı-Cumaçay, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, Yıldızeli-Çırçır, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Ortakent-Sivas, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy Çayırlı, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy, Üçdam-Yedisu, Kangal-Gürün, Alacahan-Kuluncak, Kuşkayası-Erzincan, Konakpınar-Sivas, Kangal Termik Santrali yolu, Kangal-Suçatı, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş, Deliktaş-Sivas, Kangal-Divriği, Divriği-Arapgir, Başpınar-Sivas, Göle-Bozkuş-Selim, Akçay-Cumaçay, Yalnızçam-Ardanuç, Akçay-Cumaçay."

Karayollarından sürücülere uyarı

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünce karlı ve buzlu yolları kullanan sürücülerin bilmesi ve önlem almaları gereken bazı sorumlulukları hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Kar mücadelesinin tüm ülkelerde aynı yöntem ve tekniklerle uygulandığı belirtilen açıklamada, yollara, trafik hacmi ve öncelik sıralamasına göre müdahale edildiği kaydedildi.

Karla mücadelede müdahale önceliğinin trafiğin akışı için gerçekleştirildiği, yolu genişletme ve temizleme çalışmalarının ise trafik akışı sağlandıktan sonra yapıldığı aktarılan açıklamada, yolun buzlu ve kaygan olmasının hava koşullarından kaynaklanan doğal bir olay olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yollarda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi durumunda trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından yolların geçici süre ile trafiğe kapatılabileceği ifade edilerek, ekiplerin bütün çabalarına rağmen şiddetli tipi, yolda kalan araçlar ve benzeri nedenlerle kara yolunun trafiğe açılmasının gecikebileceği bildirildi.

Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmaması çağrısında bulunulan açıklamada, kapatılan yollara kesinlikle girilmemesi istendi.

Bu arada yol sathına atılan tuzun sıcaklığın eksi 9 derecinin altına düşmesi durumunda kar ve buz mücadelesi açısından yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, daha düşük sıcaklıklarda fazla tuz kullanımının yola zarardan başka bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

"Yakıt depolarınızı doldurun, araçlarınızda yedek gıda bulundurun"

Açıklamada sürücüler ve kara yollarında seyahat edeceklerin, kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve emniyet kemerlerini takmaları istendi.

Yola çıkacak sürücülerden olumsuz durumlar düşünülerek araçlarının yakıt depolarını doldurmaları tavsiye edilen açıklamada sürücülerin yanlarında yedek gıda ve kış koşullarına uygun kıyafetler bulundurmaları önerildi.

Kışın seyahate çıkmadan önce güzergahtaki yol ve hava durumu ile ilgili bilgi alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ile takoz bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada sürücülere yönelik diğer uyarılar şöyle sıralandı:

"Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalı, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı. Karla mücadele araçlarının tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücüler özellikle sol şeridi boş bırakmalı.

Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmamalı ve sollama yapılmamalı. Aracın önündeki yolda kar temizlenmemiş olabilir ve yola serpilmekte olan tuz veya agrega araca zarar verebilir. Özellikle rampalarda tır olarak tabir edilen ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durum 'kara yollarında karla değil tırla mücadele etmekteyiz.' şeklinde özetlenebilir. Bu nedenle sürücüler kış koşullarına göre araçlarının hızını, yükünü, görüş açısını, yol ve hava durumuna göre ayarlamalı.

Araç takip mesafesi arttırılmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı. Buzlanma olan kesimlerde çok daha tedbirli ve dikkatli olunmalı, hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı. Direksiyon başında cep telefonu ile görüşme, sigara içme gibi dikkati dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalı."

Kaynak: AA