Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 29, Muradiye'de 6 ve Saray ilçesinde 5 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis ve Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle il genelinde 140 köy yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Sivas

Sivas'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 25, İmranlı'da 6, Şarkışla'da 5, Altınyayla'da 3, Doğanşar'da 3, Gemerek'te 3 ve Akıncılar'da 2 olmak üzere 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA