Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için 11 ekip çalışma sürdürüyor.

Bu arada, şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Belediyesi ekipleri ise kent merkezinde cadde ve sokakta biriken karları temizlemeye devam ediyor.

Erzurum

Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 202 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 25 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da bir süredir etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Erken saatlerde iş yerlerine gitmeye çalışanlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ağrı belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası kentteki ana caddeler, sokak ve kaldırımlarda temizleme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 16 köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerin hazırlıklı olduğu ifade edildi.

Geçen yıla göre bu sene Ağrı'da havaların daha soğuk olduğu anlatan Kerem Adıgüzel, yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olduğunu dile getirdi.

Adıgüzel, olumsuz hava koşullarının özellikle sosyal hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu yıl geçen yıla oranla kar daha fazla yağdı ama insanlar hayatından memnun. Sonuç itibariyle bu duruma alışkınız. Zorlanıyoruz ama maalesef kar üşüyen insanlar için romantik yağmıyor." dedi.

Kars

Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması, Karayolları 18. Bölge Müdürülüğü ekipleri de çevre yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle Akyaka ilçesinde 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı soğuk hava ve hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Vatandaşlar evlerinin önünde arabaların üzerinde biriken karları temizledi, öğrenciler ise kar yağışı altında okula gitti.

Kaynak: AA