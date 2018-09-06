Kapkaççılar çaldıkları cep telefonunu beğenmeyip geri götürdü

Adana Yüreğir'deki Serinevler Mahallesi'nde pazar alışverişi yapmak için sabah saatlerinde evden çıkan Gül Şimşek'in yolda yürürken yanına bir motosiklet yaklaştı. Motosiklette bulunan 3 kişi, Şimşek'in elindeki çantasını ve cep telefonunu alarak uzaklaştı. Gül Şimşek üzerindeki şoku atlatmaya çalışırken, birkaç dakika sonra motosikletliler geri döndü. İçlerinden biri, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" diyerek telefonu verdi.

Şüpheliler uzaklaşırken, telefonu alan Şimşek polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceledi.

Eşgalleri belirlenen şüphelilerin daha önce de Atakant ile PTT Evleri mahallelerinde kapkaç yaptıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin, kapkaç yaptıktan sonra trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktukları belirlendi.

Polis, hırsızları yakalamak için özel ekip kurdu. Simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığına giren ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Evlerine yapılan eş zamanlı baskınla şüphelilerden O.A. ve S.Y. yakalandı. Diğer şüpheli ise adresinde bulunamadı.

Sorgularında çaldıkları cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüphelilerden S.Y., "Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık" dedi. O.A. ve S.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Polis, ismini açıklamadığı diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA