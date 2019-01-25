Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir TIR, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada TIR'daki valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, 10 valiz içinde 193 pakette 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Olayla ilgili TIR sürücüsünün de aralarında olduğu S.G., R.V., T. A., M.D., D.V. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA