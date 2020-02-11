Kapanan yollarda mahsur kalanların imdadına ekipler koştu
Ağrı ve Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışı çok sayıda yolun kapanmasına sebep oldu. Hastalanan vatandaşlar, ekiplerin uzun uğraşları sonunda kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde yaşayan Berat Sarıboğa rahatsızlanınca, ailesi ve diğer köylüler 112 Acil ve jandarmadan yardım istedi.
Köye giden yolun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olduğu yönünde jandarmadan gelen bilgi üzerine bölgeye il Özel İdare ekipleri sevk edildi.
Minik Berat'ın durumu iyi
İş makineleriyle gelen ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu köye ulaştı.
İş makinelerini takip ederek köye gelen sağlık ekipleri, ailesinin köy girişine getirdiği minik Berat'ı alarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan minik Berat'ın yüksek ateşi düşürüldü, durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trabzon'da hastalanan kadın uzun uğraşların ardından hastaneye kaldırıldı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Resullü Mahallesi'nde ateşi ve ağrıları bulunan 45 yaşındaki Aysel Kılıçarslan için yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden dolayı kapanan yolda ilerleyemedi.
Bunun üzerine belediye ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, karla mücadelenin ardından yolun açılmasıyla sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kılıçarslan, 12 saatlik çalışmanın ardından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.