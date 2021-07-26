Ankara’nın Keçiören ilçesinde 80 yaşındaki Mehmet Y. sabah saatlerinde oğlu Erkut Y.'yi telefonla arayarak helallik istedi.

Erkut Y., telefon görüşmesinin ardından annesiyle babasının yaşadığı Keçiören Şenlik Mahallesi'ndeki eve gitti.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

Eve giren Erkut Y., 74 yaşındaki annesi Hamiyet Y'nin öldüğünü, babasının ise başından yaralı olduğunu gördü. Onun ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Mehmet Y.'yi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Y.'nin olay yerinde, oğlunun irtibat numarası ile "Beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Kravatla boğduktan sonra intihar etti

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamiyet Y.'ye bu ay başında karaciğer kanseri tanısı konulduğunu ve ihtiyaçlarının eşi Mehmet Y. tarafından karşılandığını söyledi.

Emekli asker olduğu öğrenilen Mehmet Y'nin, eşini kravatla boğarak öldürdüğü, ardından da silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.