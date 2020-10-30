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Kandilli Rasathanesi: 21 artçı deprem oldu
[Fotoğraf: AA]
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.
6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 30-40 kilometrelik fay hattının kırıldığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:14
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