Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre de bölgedeki depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.
Saat 17.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Bölgede yer yer artçı sarsıntılar sürüyor.
Bölgedeki TRT muhabirlerinin aktardığına göre, şu ana kadar rapor edilmiş bir olumsuzluk bulunmuyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2020
Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Sinan Atan aktardı.https://t.co/OTys1O6SyK pic.twitter.com/wf5Hre43Rz
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:54
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