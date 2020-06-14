Kandilli Rasathanesinin verilerine göre de bölgedeki depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

Saat 17.24'te yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Bölgede yer yer artçı sarsıntılar sürüyor.

Bölgedeki TRT muhabirlerinin aktardığına göre, şu ana kadar rapor edilmiş bir olumsuzluk bulunmuyor.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

Ayrıntılar geliyor...