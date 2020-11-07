Olay, Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bacağı kırıldığı için platin takılan Ferdi Bahar, 3 ay boyunca evinden çıkamıyordu. Kendisini iyi hisseden Ferdi Bahar, evinden çıkarak kıraathanede bulunan arkadaşlarının yanına doğru yürümeye başladı. Bu sırada sokakta unlu mamuller dağıtım kamyoneti ilerliyordu. Kapalı kasa kamyonetin açık unutulan arka kapağı yol kenarındaki Ferdi Bahar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ferdi Bahar olduğu yere yığıldı. Sokaktakilerin bağrışmaları üzerine de kamyonet sürücüsü durduruldu. Başından yaralanan ve dişleri kırılan Ferdi Bahar için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans gelene kadar arkadaşları Ferdi Bahar'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Ambulansa alınan Ferdi Bahar hastaneye kaldırıldı. Bahar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anında sokakta bulunan Ferdi Bahar'ın arkadaşı Adnan Avcı, "Kapağı açık geliyor. Normalde insanlar buna kapak açık diye bağırıyorlardı. O açık kapak hızla gelerek arkadaşımızın kafa bölgesine çarpıp yere indirdi. Kafasında kanaması var durumu iyi. Daha önce bacağında kırık vardı 3 aydır çıkmıyordu evinden. Bugün havanın güzelliği ile biraz nefes alayım diye çıktı. Bu şekilde bir kaza başına gelmiş oldu" dedi. Öte yandan kaza anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.