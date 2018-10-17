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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş Göksun'da otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraşta trafik kazası: 7 ölü, 24 yaralı

34 yaşındaki Mehmet Çetiner idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrildi.

Sami Demir, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğancan Türk, Bilgin Demir, Selahattin Turan ve Ahmet Karakuş kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Selahattin Turan'ın asker, Ahmet Karakuş'un ise Şırnak'ta görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Yaralanan Tunahan ve Yakup Yüksel, Yusuf Yılmaz, Rıdvan Şen, Mustafa Koca, Mahmud el Debbus, Ammar Cüneyd, Mustafa Delliy, Nazım ve Emine Kurt, Mesut Elmas, Muzaffer Tıroğlu, Abdulhakim el Ahmed, Aybüke Bayraktar, Mahmut Anıl Nursoğlu, Nezih Turan, Emre Hancı, Murat Doğan, Musa Akkoç, Kureyş Yıldırım, Tuba Özdemir, Elif Hint, Talha Tokmak ve Obeyit el Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Göksun, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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