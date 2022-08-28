Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Kısıklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopterle, karadan da 50 personelle müdahale ediliyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.