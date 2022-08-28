Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Kısıklı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 2 helikopterle, karadan da 50 personelle müdahale ediliyor.
Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Orman Yangını
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