Onikişubat Çamlıbel mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir uçak, iki helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi. Civarda yaşayan köylüler de müdahale çalışmalarına destek vermeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangının bazı köyler için de tehdit oluşturmaya başladığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]