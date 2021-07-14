Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Bazı evler tehdit altında
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, bazı köyler için de tehdit oluşturmaya başladı.
Onikişubat Çamlıbel mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir uçak, iki helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi. Civarda yaşayan köylüler de müdahale çalışmalarına destek vermeye başladı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangının bazı köyler için de tehdit oluşturmaya başladığı öğrenildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kahramanmaraş Orman Yangını Yangın
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