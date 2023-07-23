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Türkiye
TRT Haber 23.07.2023 16:06

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Yangına ait görüntülere de yer veren OGM, bütün çabanın yangını bir an önce kontrol altına olmak olduğu vurgulandı.

 

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