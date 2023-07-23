Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.
Yangına ait görüntülere de yer veren OGM, bütün çabanın yangını bir an önce kontrol altına olmak olduğu vurgulandı.
???? #Kahramanmaraş / #Onikişubat— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 23, 2023
Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.
Bütün gayretimiz yangını bir an evvel kontrol altına almak. pic.twitter.com/0cF45ldWCP