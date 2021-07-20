Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'taki Onikişubat Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 20 arazöz ve su tankı sevkedilerek yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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