Kahramanmaraş'taki Onikişubat Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 20 arazöz ve su tankı sevkedilerek yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.