Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Akçalar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Aydın’da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz