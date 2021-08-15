Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Akçalar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.