Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, tesisin yanındaki bir tekstil fabrikasına da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, tesisin yanındaki bir tekstil fabrikasına da sıçradı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yangın Kahramanmaraş
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