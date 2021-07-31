Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, tesisin yanındaki bir tekstil fabrikasına da sıçradı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]