Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre binadaki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'taki depremlerde hasar alan bir fabrikanın çatısı belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
O sırada bazı eşyaları almak için iş yerinde olan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak çıkarıldı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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