Kahramanmaraş'taki depremlerde hasar alan bir fabrikanın çatısı belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

O sırada bazı eşyaları almak için iş yerinde olan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak çıkarıldı.