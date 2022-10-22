Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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