Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.