Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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