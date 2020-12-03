Cinayetten aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine buraya giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu iki polis yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta bir otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu iki polis yaralandı. Özel harekat polisleri ateşin açıldığı otele operasyon düzenledi.https://t.co/pRDnPU2M5W pic.twitter.com/ZGF2KcLzuS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2020

Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zanlının otelden kaçtığı ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdü.

Polis ekipleri, 1998 doğumlu şüpheli Muhammet K'yi yakaladı.