Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile ilçelerinde etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra kent merkezine de yağdı, etraf beyaza büründü.

Kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları poşetlerle dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler zor anlar yaşadı

Çocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı. Birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise zincir takarak yoluna devam etti.