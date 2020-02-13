Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra yağan kar sevindirdi
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş kent merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Çocuklar, karın tadını naylon poşetlerle kayarak çıkardı.
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile ilçelerinde etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra kent merkezine de yağdı, etraf beyaza büründü.
Kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları poşetlerle dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüler zor anlar yaşadı
Çocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı. Birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise zincir takarak yoluna devam etti.
Etiketler: kartopu kar KahramanmaraşSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 02:16
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