Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki izinsiz gösteriler: 6 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Kadıköy'deki izinsiz gösterilerin ardından gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
2 Şubat'ta Kadıköy’de gerçekleştirilen izinsiz gösterilerin ardından, gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanması, 1'i hakkında da adli kontrol uygulanması talep edildi.
Gösterilerin ardından, toplam 29 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 23 kişiden 2'si "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmıştı.
Kadıköy'deki izinsiz gösterilerde polis araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 2 kişi ise aranıyor.
Etiketler: İstanbul
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