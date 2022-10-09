Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de bir binada patlama: Yangın söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.
Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 20:15
- 20:07
- 20:02
- 20:05
- 18:14
Sıradaki Haber
Tarlada gömülü bulunan bebeği, annesi 23 gün çatıda saklamış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz