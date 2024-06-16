Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.06.2024 12:20

Kaçan boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda kaçan boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

Kaçan boğa mezarlığa daldı: 2 yaralı

Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise boğayı zapt etmeye çalıştı.

Bir türlü etkisiz hale getirilemeyen boğa ekipler tarafından kontrol altına alındı. 

ETİKETLER
İstanbul Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Yurttaki çocuklar "Mehmet Ali baba"larının 100. yaşını kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Ankara'da kurban pazar yerlerinde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor
13:35
İsrail askerleri, bayram sabahı işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kardeşi gözaltına aldı
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye bayram tebriği
13:33
Van-İran sınırında güvenlik duvarının 173 kilometresi tamamlandı
13:29
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 41 tutuklama
13:35
Diyarbakır anneleri bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor
Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Sınırda nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
Sınırda nöbet tutan askere ailesinden bayram sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ