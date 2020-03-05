Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaçak avcılara drone'lu operasyon: 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak avcılık yapan kişiler, jandarma tarafından drone ile suçüstü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Donandı köyü kırsalında drone destekli yaptığı tarama faaliyetinde, canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan 2 kişi tespit etti.
Ekipler, 2 kişiyi kaçak avcılık yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Kaçak avcılardan ele geçirilen 7 keklik, 5 ip tuzağı, 13 keklik kafesi, 5 keklik taşıma çantası Doğa Koruma ve Milli Parkalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
2 şüpheliye de 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.
Etiketler: kars kağızman kaçak avcı jandarma droneSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 09:48
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