Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle seferler, Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 28, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır.
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