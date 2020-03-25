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Jandarma: Sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal mahallelerde ve köylerde koronavirüs konusunda vatandaşlara uyarı anonsları yapıyor.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde ve köylerde vatandaşları anonslarla uyarıyor.
Ekipler mahalle mahalle dolanarak, "Değerli vatandaşlarımız, evlerinizde kalmanız sizler, sevenleriniz ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Önemli haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemli rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Vatandaşlarımızdan ricamızdır. Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın." anonsunu yapıyor.
Jandarma ekipleri vatandaşların ihtiyaç taleplerini de yerine getirirken, yardım paketlerini de yine yaşlıların evlerine ulaştırıyorlar.
Etiketler: malatya koronavirüs jandarmaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:03
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