Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde ve köylerde vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Ekipler mahalle mahalle dolanarak, "Değerli vatandaşlarımız, evlerinizde kalmanız sizler, sevenleriniz ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Önemli haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemli rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Vatandaşlarımızdan ricamızdır. Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın." anonsunu yapıyor.

Jandarma ekipleri vatandaşların ihtiyaç taleplerini de yerine getirirken, yardım paketlerini de yine yaşlıların evlerine ulaştırıyorlar.