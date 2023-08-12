İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Öğle saatlerinde Çoraklar Mahallesi mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangını 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle karadan söndürme çalışması sürüyor.

Aliağa'da otluk ve makilik alanda süren yangında, Çoraklar mahallesi tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Torbalı'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ikinci yangın Torbalı ilçesi Özbey bölgesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.