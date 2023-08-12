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Türkiye
TRT Haber 12.08.2023 13:57

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ve Torbalı ilçesinde yangın çıktı. Torbalı'da çıkan yangın kontrol altına alınırken, Aliağa'da çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

Öğle saatlerinde Çoraklar Mahallesi mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangını 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 2 dozerle karadan söndürme çalışması sürüyor.  

Aliağa'da otluk ve makilik alanda süren yangında, Çoraklar mahallesi tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Torbalı'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ikinci yangın Torbalı ilçesi Özbey bölgesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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