Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'deki orman yangınında boşaltılan bir site yandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.
İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkiindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.
[Fotoğraf: AA]
Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.
Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.
[Fotoğraf: AA]
Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.
Etiketler: orman yangını Menderes orman yangını izmirSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 03:04
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