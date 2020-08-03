İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkiindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Kamuran Korur aktardı.https://t.co/gB8ezKPufp pic.twitter.com/jDqlZ8vs1j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2020

Yangına 2 uçak ve 7 helikopter ile müdahale edildi, 41 arazöz de çalışmalara karadan katıldı.

Yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.

[Fotoğraf: AA]

Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.

[Fotoğraf: AA]

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.

Sitelerden birinin çevresindeki yangın tamamen söndürüldü; ancak sitenin hemen dışındaki hidrofor kulübesi zarar gördü.

Dağlık alandaki ormanlık alanda yer yer parlamaların meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürdürülüyor.