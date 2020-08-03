İzmir'deki orman yangını boşaltılan siteye ulaştı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında alevler tahliye edilen siteye yaklaştı. Sitenin hidrofor kulübesi hasar gördü.
İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkiindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Kamuran Korur aktardı.https://t.co/gB8ezKPufp pic.twitter.com/jDqlZ8vs1j— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2020
Yangına 2 uçak ve 7 helikopter ile müdahale edildi, 41 arazöz de çalışmalara karadan katıldı.
Yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.
Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.
Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.
Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.
Sitelerden birinin çevresindeki yangın tamamen söndürüldü; ancak sitenin hemen dışındaki hidrofor kulübesi zarar gördü.
Dağlık alandaki ormanlık alanda yer yer parlamaların meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürdürülüyor.